Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Eylül 2024 20:01
Yeni başlayan polisin banka promosyonu

Hayırlı akşamlar, 2022 yılında protokol yapılmıştı 27000 tutarında banka maaş promosyonu alınmıştı. Müteakip yıllarda mesleğe başlayan personel için herhangi bir promosyon tutarı verildi mi? Bu yıl (30. Dönem) pomem mezunları herhangi bir banka promosyonu alacak mı? Bilgisi olan aydınlatabilirse sevinirim. Şimdiden teşekkürler.


Kürşad060606
Aday Memur
06 Eylül 2024 20:13

Kaç ay kaldıysa sözleşme bitimine her ayı 750 tl il çarp o kadar alacaksın 14*750


Sn.Tekin
Aday Memur
06 Eylül 2024 20:18

Teşekkürler

Kürşad060606, Dün

Kaç ay kaldıysa sözleşme bitimine her ayı 750 tl il çarp o kadar alacaksın 14*750


asikral1
Şef
06 Eylül 2024 21:34

alırsın


Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
07 Eylül 2024 22:36
2022 öncesinde İstanbul'da promosyon miktarı ne kadardı? Maaşla beraber mi yatıyordu?
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Eylül dönemi mazeret tayini açıklama tarihiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerBorç girdabı2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı2. şark, 07.09.2024 günü saat 20.00 twitter etkinliğiİcralık polislerYaşadığınız sorunları Cimer'e yazınMaaş adaletsizliği sorunuFetö iftirası nedeniyle dava açmak istiyorum

Sözlük

sözlükte gün yapmaya karar vermek 1 Bu hayatta en çok mutlu olduğunuz an 2 bir delinin hatıra defteri 2 sözlükte sohbet edebilmek 3 O da seviyor 1 tüm sigara çeşitlerine zam gelmesi 3 24 saat sitede online olmak 4 başlıktan yazarı tahmin etme 2 yurtdışından gelen akraba 1 Şuanki hislerinle kendi şiirini yaz 2

Son Haberler

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Ünlü'ye saldırıEk ders kitabı dayatması velilerin belini büküyorTartıştığı 2 kadına tabancayla ateş edip, kendini de vurdu: 2 ölü, 1 yaralıHac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için son tarih 16 EylülBolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?