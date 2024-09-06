Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Eylül 2024 20:33
3 günlük maarif eğitimi için yolluk ve harçlık ödenmesi gerekiyormuş

30-35 km mesafedeki il merkezine tüm branşlardan arkadaşlarla 3 gün gittik geldik. 9 - 15 arası eğitim aldık. 2 gün sonra ildeki zümrede öğrendik ki, bu eğitim için bazı ilçelerden yolluk ve harçlık ödenmiş, resmi yazı ile. bazı ilçelerde böyle bir yazı bile yok, haberimiz bile yoktu. şimdi resmi dilekçe ile talepte bulunduk arkadaşlarla hafiften tepki gördük, takip edeceğiz. benzeri durum başka il ve ilçelerde de var mı? konunun takipçisi olun, bu hakkımızdır


adalı-polis
Genel Müdür
06 Eylül 2024 20:45

Kardeşim görev mahalinden gittiğin her yere olur ile gidersin, buda harcırah kanununa göre harcıraha tabiidir. Git gel yapmayıp kalsanız da sizin konaklamayıda ödemek zorunda. Harcırahsız görev olmaz...


feridun74
Şef
06 Eylül 2024 21:14

eyvallah. bazı ilçelerde verilmiş yada verileceği resmi yazıyla bildirilmiş. ama bazı ilçelerde böyle bir yazı iletilmedi söylenmedi de. biz istedik, tepki gördük., yine de dilekçemizi verdik, takipçisi olacağız. bunu nasıl ve neden yaparlar? tasarruf tedbiriyse yapmasalardı bu eğitimleri, ilçelerde yapsalardı dedik. ama duyanlar da dilekçe vermeye başladı. böyle çifte standart olmaz ki. teşekkür ederim

adalı-polis, 1 saat önce

Kardeşim görev mahalinden gittiğin her yere olur ile gidersin, buda harcırah kanununa göre harcıraha tabiidir. Git gel yapmayıp kalsanız da sizin konaklamayıda ödemek zorunda. Harcırahsız görev olmaz...


asikral1
Şef
06 Eylül 2024 21:29

konun yanlış yerde ama yine cevaplayalım. eğer olur ile gittin sie sana günlük yol parası -bilet paran yani ve günlük 1/3 oranan da yolluk vermesi lazım eğer eğer konakladınsa bir gidiş geliş 3 günlük yevmiye ve konaklama faturası karşılığında konaklama bedeli ödenir yazı varsa bile olur yoksa ödenmez ki olursuz il dışı yada belediye sınırı dışı eğitime katılmazsın

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