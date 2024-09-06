DHMİ'ye farz edelim ki iş makinası sürücüsü olarak atandım, 2. atamada tekniker alımı olursa ona başvuru yapma hakkım oluyor mu ? farklı unvan olduğu için sorma gereği duydum. teşekkürler şimdiden.

DHMİ'ye farz edelim ki iş makinası sürücüsü olarak atandım, 2. atamada tekniker alımı olursa ona başvuru yapma hakkım oluyor mu ? farklı unvan olduğu için sorma gereği duydum. teşekkürler şimdiden.