Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Eylül 2024 21:16
3 günlük maarif eğitimi için yolluk ve harçlık ödenmesi gerekiyormuş

30-35 km mesafedeki il merkezine tüm branşlardan arkadaşlarla 3 gün gittik geldik. 9 - 15 arası eğitim aldık. 2 gün sonra ildeki zümrede öğrendik ki, bu eğitim için bazı ilçelerden yolluk ve harçlık ödenmiş, resmi yazı ile. bazı ilçelerde böyle bir yazı bile yok, haberimiz bile yoktu. şimdi resmi dilekçe ile talepte bulunduk arkadaşlarla hafiften tepki gördük, takip edeceğiz. benzeri durum başka il ve ilçelerde de var mı? konunun takipçisi olun, bu hakkımızdır


AyzıtBörte80
Aday Memur
06 Eylül 2024 21:31
bizim müdür yolluk ücreti yatacağını söyledi bize. dilekçe vermemiz gerekiyor mu bilmiyorum hocam.

lutt
Şube Müdürü
06 Eylül 2024 21:38

Vay be


bahçesaray
Memur
06 Eylül 2024 21:43
alınan olur önemli olurda yolluk yevmiye yazmalı
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