Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Eylül 2024 22:04
Ankara trafik şube

Ankara trafik denetleme şube müdürlüğüne atamam yapildi. Ev tutma surecindeyim. Şubeye yakın bir yerden tutmak istiyorum. Metro güzergahını da düşünecek olursak hangi mahallelerde ev bakmam daha iyi olur ? Önemli olan metroyla rahat ulaşım sağlamamdir. Bilgisi olan varsa bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim.


cograpia1
Aday Memur
06 Eylül 2024 22:31
Google maps / Apple maps bakmanı öneririm
Toplam 1 mesaj

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