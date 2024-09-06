Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


06 Eylül 2024 23:09
jandarma ve tsk uzman çavus kpss p94 puanı
bu sene kaç ile alım olur bilgisi olan varmı arkadaşlar

Çok Yazılan Konular

göz hastalıkları askerlikten hangi derecede muaf olurTankçı astsubay nasıl sınıf değişikliği yapabilirKara astsubaylığı mı PÖH müTSK kuvetleri tazminatına zamHarcırahTSK personel maaşları Lojman

Sözlük

aura 3 geceye nahif bir beddua bırak 2 parası ile istediğini yapabileceğini sanan insana tipi 8 şu anda dinlenen türkü 1 Keşkelerimiz 2 Sözleri ilginç olan,gülümseten türküler 4 nasılsın sorusuna alternatif cevaplar 7 24 saat sitede online olmak 4 mektup yazmak 1 Müneccimbaşı Ahmed Dede 1

Son Haberler

Başsavcılıktan aracında ölü bulan Tuğba hemşireye dair açıklamaTürkiye'nin Paralimpik Oyunları'nda madalya sayısı 24'e yükseldiSoluk borusuna yiyecek kaçan öğretmen hayatını kaybettiSPK'den 3 kişiye geçici işlem yasağıElazığ'da sağanak sele neden oldu: 10 köy yolu ulaşıma kapandı

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?