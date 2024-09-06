1. Sınıf Nakilleri

Şu an 1. sınıf nakil ve sınıf kura sistemi halen kapalı sanırım, pazartesi açılmasını ümit ediyor MEB camiası...

Yalnız nakilde doğrudan mevcudu en düşük sınıfa veririse ilginç ve sistemin ilk açığı olur. Zira MEB in yönergesinde kura kriterlerinde doğrudan sınıf mevcudu diye bir kavram söz konusu değil.

Ölçütler

MADDE 6- (1) Öğrenciler, Yönergede belirtilen iş ve işlemlerin gerçekleştirilme tarihi itibarıyla MERNİS-Nüfus kayıtları esas alınarak belirlenir. MEBBİS ve e -Okul üzerinden kız/erkek sayıları ve doğum tarihleri (ay hesabı) esas olmak üzere aşağıdaki ölçütler dikkate alınarak her bir şubeye dengeli olarak dağıtılır.

a) İlkokul 1. sınıflar için 5 yaş grubunda okul öncesi kademesinde eğitim alması.

b) Ortaokul 5. sınıflar için BİLSEM öğrencisi olması.

c) Ortaokul 5. sınıflar için 4. sınıfı özel okulda tamamlamış olması.

ç) Ortaokul 5. sınıflar için İlkokulda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında olması.

d) MEBBİS-RAM Modülü üzerinde tanımlı özel eğitim/kaynaştırma öğrencisi olması.

e) Yabancı uyruklu öğrenci olması.

f) Anne ve/veya babasının vefat etmiş olması.

g) Anne/babanın boşanmış olması.

ğ) Aynı sınıf seviyesinde kayıt olacak kardeşinin bulunması.

h) Aynı isimde birden fazla öğrenci bulunması.

ı) Bir önceki eğitim ve öğretim yılında sürekli devamsız olması, veli isteği ile ya da şube öğretmenler kurulu kararı ile sınıf tekrarına bırakılmış olması.