Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Eylül 2024 23:35
1. Sınıf Nakilleri

Merhaba arkadaşlar; okulumuzda 4 öğretmen çocuğu 1. Sınıfa gidecek. Nakil aldığımızda mevcudu en az sınıfa mi gider acaba. Sapma olabilir mi? Bu konudaki tecrübeniz nedir?


aniceman
Daire Başkanı
07 Eylül 2024 00:04

Şu an 1. sınıf nakil ve sınıf kura sistemi halen kapalı sanırım, pazartesi açılmasını ümit ediyor MEB camiası...

Yalnız nakilde doğrudan mevcudu en düşük sınıfa veririse ilginç ve sistemin ilk açığı olur. Zira MEB in yönergesinde kura kriterlerinde doğrudan sınıf mevcudu diye bir kavram söz konusu değil.

Ölçütler

MADDE 6- (1) Öğrenciler, Yönergede belirtilen iş ve işlemlerin gerçekleştirilme tarihi itibarıyla MERNİS-Nüfus kayıtları esas alınarak belirlenir. MEBBİS ve e -Okul üzerinden kız/erkek sayıları ve doğum tarihleri (ay hesabı) esas olmak üzere aşağıdaki ölçütler dikkate alınarak her bir şubeye dengeli olarak dağıtılır.

a) İlkokul 1. sınıflar için 5 yaş grubunda okul öncesi kademesinde eğitim alması.

b) Ortaokul 5. sınıflar için BİLSEM öğrencisi olması.

c) Ortaokul 5. sınıflar için 4. sınıfı özel okulda tamamlamış olması.

ç) Ortaokul 5. sınıflar için İlkokulda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında olması.

d) MEBBİS-RAM Modülü üzerinde tanımlı özel eğitim/kaynaştırma öğrencisi olması.

e) Yabancı uyruklu öğrenci olması.

f) Anne ve/veya babasının vefat etmiş olması.

g) Anne/babanın boşanmış olması.

ğ) Aynı sınıf seviyesinde kayıt olacak kardeşinin bulunması.

h) Aynı isimde birden fazla öğrenci bulunması.

ı) Bir önceki eğitim ve öğretim yılında sürekli devamsız olması, veli isteği ile ya da şube öğretmenler kurulu kararı ile sınıf tekrarına bırakılmış olması.


Türkçeci_7
Müsteşar
07 Eylül 2024 00:09

Nakil bugün açıldı


Braweheart01
Daire Başkanı
07 Eylül 2024 00:19

artık biz öğretmenler de kendi çocuklarımıza öğretmen seçemeyeceğiz. aslında adaletli oldu ama kötü bir öğretmen gelirse özel okul yolları gözükür

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Eğitim -öğretime hazırlık ödeneğiNorm fazlası resen atamaNorm Fazlası İl İçi TayinÇift nöbet tutmadığı için soruşturma geçiren var mı?İl EmriTYP kalktı. Okulların temizliği nasıl yapılacak?Alan DeğişikliğiNasıl gidiyor maarif modeli eğitimleri?Sınıflar arası nakil butonu ne zaman açılacak?Ücretli öğretmenlik hakkında

Sözlük

Keşkelerimiz 2 Ve o mesaj 8 05.09.2024 sigaraya yeni zam gelmesi 10 24 saat sitede online olmak 4 Edebiyat ve Patates Turtası Derneği 1 Güzel söz 5 Haroşa 4 avokado 2 Hadron Çarpıştırıcı 1 Adalet 2

Son Haberler

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yükselttiŞoför olarak çalıştırılan biyoloğun sözleşmesinin iptali hukuka aykırı bulundu7 Eylül 2024 tarihli atama kararı yayımlandı7 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları'Şampiyonlar şampiyonu' polis, İran'da Türkiye'yi temsil edecek

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?