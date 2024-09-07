KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Eylül 2024 00:06
Sizce Kpss 2024 ilk 1000'de hangi meslekler vardır?

Forumda orda burda gorduklerinize bakarak bir oranlama yapacak olursaniz dağılım sizce nasil olur?

Benim gördüğüm kadariyla hukukçular show yapmış bu sınavda.

300 Avukat

100 inşaat Mühendisi

150 Diyetisyen

150 Fizyoterapist

100 Mimar

100 Makine,Elektrik vs Mühendis

100 Diğer

Youtube, Instagram vs yorumlarinda en cok gördüğüm 92+ yapan meslekler bunlar tecrübeli arkadaslara soruyorum geçen senelerde bu dağılım genelde nasıl gerçekleşiyordu?


ykerim
07 Eylül 2024 00:22

300 avukat biraz abartı gibi. 100 tanesi diğerlerine dağılır.

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