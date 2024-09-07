Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Eylül 2024 02:30
32. Dönem POMEM

Pomem için başvurmak istiyorum. Seneler önce menisküs amaliyatı oldum şu an iyi durumdayım fakat sağlık yönetmeliğinde b diliminde yer alıyor benim durum. Benimle aynı durumu yaşayıp kazanan arkadaşlar var mı?

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