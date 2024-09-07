KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


07 Eylül 2024 02:30
Menisküs ameliyatı ve Pomem başvurusu

Pomem için başvurmak istiyorum. Seneler önce menisküs amaliyatı oldum şu an iyi durumdayım fakat sağlık yönetmeliğinde b diliminde yer alıyor benim durum. Benimle aynı durumu yaşayıp kazanan arkadaşlar var mı?


zaMqi
Memur
07 Eylül 2024 13:18

Menisküs ameliyatı engeldir. eklem içi artroskopik müdahaleler polisliğe engel teşkil ediyor. Menisküsü olup polis olanı gördüm ancak menisküs ameliyatı olup sağlıktan dönebileni ben görmedim.

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