KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


07 Eylül 2024 08:30
İş makine Operatörü DHMİ
merhabalar arkadaşlar makine teknikeriyim . DHM alımlarında cinsiyet farkediyor mu ? atanan arkadaşlar iş hakkında bilgi verebilir mi

Melih TURAN
07 Eylül 2024 09:54
Dhmi de Makine teknikeri olarak bayan çalışan var.

funda2525
Aday Memur
07 Eylül 2024 09:58
peki koşulları hakkında bilginiz var mı ?
Toplam 2 mesaj

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