Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Eylül 2024 08:34
Görevlendirme ve Norm fazlalığı

Arkadaşlar kasım ayındaki güncellemeyle birlikte norm fazlasıyım. Okulumda bana 15 saat düşüyor şuan fakat müdür yardımcısı arkadaşın yönlendirmesiyle görevlendirme için bir okul buldum ve dilekçemi yazdım. İki müdürün de onayı var. Fakat mem'den cuma akşamına kadar onay gelmedi. Eski okulum beni ders programına dahil etmedi. Yeni okuluma da henüz görevlendirme olmadığım için gitmiyorum. Pazartesi ne yapmalıyım?


Benimparamyok
Aday Memur
07 Eylül 2024 09:37

Hocam eski okul dahil edecek görevlendirme gelince diğer hafta yeni program yapilacak


majesteleri7
Daire Başkanı
07 Eylül 2024 10:05

Sizinkisi doğmamış çocuğa don biçmek.tabi ki şimdiki okuluna gideceksin onun adı eski okul değil hala o okuldasın norm fazlası olsan da kadron orda.görevlendirme işine de pek güvenme meb bu sene o işleri sıkı tutuyo

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