Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Eylül 2024 09:35
07.09.2023 günü saat:20.00 de twitterde ikincisarkkaldirilsin etkinligi
twiiterde etkinlik yapılacakmış arkadaslar

kayseri50
Aday Memur
07 Eylül 2024 09:37
tarihi yanlış yazmışım arkadaşlar 2024 yerine 2023 yazmışım kusura bakmayin

Brse
Aday Memur
07 Eylül 2024 09:41

İzmir de bir polis intiharı var . Bıraktığı notta 2. Şark yazıyor


Brse
Aday Memur
07 Eylül 2024 09:42

Bunu da belirtelim

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