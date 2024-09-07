2. şark, 07.09.2024 günü saat 20.00 twitter etkinliği

söylediğiniz gibi3600 verilerek bütün sorunlarimiz çözülmüş gibi bir algı oluştu benim demek istediğim şu an 2.sark gündemde olduğu için gündemin soğumasını beklemeden diğer sorunlarımizida dile getirip güçlü tutarak,benim sorunum onun sorunu demeden ayrismadan birlikte hareket etmek

söylediğiniz gibi3600 verilerek bütün sorunlarimiz çözülmüş gibi bir algı oluştu benim demek istediğim şu an 2.sark gündemde olduğu için gündemin soğumasını beklemeden diğer sorunlarımizida dile getirip güçlü tutarak,benim sorunum onun sorunu demeden ayrismadan birlikte hareket etmek