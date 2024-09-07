Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Eylül 2024 09:35
2. şark, 07.09.2024 günü saat 20.00 twitter etkinliği

twiiterde etkinlik yapılacakmış arkadaslar


kayseri50
Aday Memur
07 Eylül 2024 09:37
tarihi yanlış yazmışım arkadaşlar 2024 yerine 2023 yazmışım kusura bakmayin

Brse
Aday Memur
07 Eylül 2024 09:41

İzmir de bir polis intiharı var . Bıraktığı notta 2. Şark yazıyor


Brse
Aday Memur
07 Eylül 2024 09:42

Bunu da belirtelim


kayseri50
Aday Memur
07 Eylül 2024 12:17
arkadaşlar gerekli desteği verelim benim 2.sark gibi problemin yok ama birlik olalim

RedBull001
Aday Memur
07 Eylül 2024 12:50

2. Şark tabii ki kaldırılsın buna da bütün teşkilat destek verelim ama 2. Şarktan şu an için etkilenen personel sayısı %25tir. Teşkilatın ana sorunu mesai saatleriyken ve bundan %90 ımız etkileniyorken neden 3-4 yıl önce en büyük sorunumuz 3600 ek göstergeymiş gibi gösterdiğimiz gibi şimdi de 2. Şarkı gösteriyoruz? Üstelik 3600 ek gösterge 2008 sonrası mezunlara gram etki etmiyorken. 2. Şark da böyle, olsa olsa 2013 ve öncesi mezunları için kalkacak ama neden bütün teşkilatın ana problemi gibi davranıyoruz?


RedBull001
Aday Memur
07 Eylül 2024 12:57

Teşkilatı yüzde olarak en çok etkileyen sorunlar

1- ücretsiz uzun mesailer

2- mobbing ve adam kayırmaca

3- emeklilik yaşı ve 5510 sayılı kanun

Belki 4. sıraya 2. Şark sorunu yazılabilir. 2008 sonrası mesleği girişlileri gram etkilemeyen 3600 ü alıp emekli olan dayılar gibi, 2013 ve öncesi girişliler de 2. Şarkı kendileri için kaldırıp ortadan kaybolmaz inşallah


kayseri50
Aday Memur
07 Eylül 2024 12:59
soylediklerinize katılıyorum hele 3600 konusunda çok haklısın su an gündemde 2.sark konusu gündemde bununla birlikte diger sorunlarınıda dile getirerek destek vermek katkı sağlayacaktır şu an yüzde 25 lik sorunumuz gelecekten meslektaşlarımızın birçoğunun sorunu haline gelecektir
RedBull001, 55 dk. önce

2. Şark tabii ki kaldırılsın buna da bütün teşkilat destek verelim ama 2. Şarktan şu an için etkilenen personel sayısı %25tir. Teşkilatın ana sorunu mesai saatleriyken ve bundan %90 ımız etkileniyorken neden 3-4 yıl önce en büyük sorunumuz 3600 ek göstergeymiş gibi gösterdiğimiz gibi şimdi de 2. Şarkı gösteriyoruz? Üstelik 3600 ek gösterge 2008 sonrası mezunlara gram etki etmiyorken. 2. Şark da böyle, olsa olsa 2013 ve öncesi mezunları için kalkacak ama neden bütün teşkilatın ana problemi gibi davranıyoruz?


RedBull001
Aday Memur
07 Eylül 2024 13:04

2. Şarkın herkes için kalkması hayal maalesef, dediğim gibi olsa olsa 2013te değişen sistemden dolayı öncesi mesleğe girenlere belki kalkar. Yine de destekliyorum memurun lehine olan her şeye varım ama bahsettiğim gibi bu etkinlikler falan hep 2. şark için yapılıyor, en büyük sorun bu gibi gösteriliyor. Seçim öncesi teşkilatın gönlünü almak için tek bir şey yapacaklarsa bunu seçer ve teşkilatın ana problemi çözülmüş gibi görürler. 3600 de bunu yaşadık.

kayseri50, 46 dk. önce
soylediklerinize katılıyorum hele 3600 konusunda çok haklısın su an gündemde 2.sark konusu gündemde bununla birlikte diger sorunlarınıda dile getirerek destek vermek katkı sağlayacaktır şu an yüzde 25 lik sorunumuz gelecekten meslektaşlarımızın birçoğunun sorunu haline gelecektir

RedBull001
Aday Memur
07 Eylül 2024 13:07

Yazdıklarımı eksileyen dayı, ben senin 2. Şark kaldırılması talebini destekliyorum, bencilliği bırak :)


kayseri50
Aday Memur
07 Eylül 2024 13:20
söylediğiniz gibi3600 verilerek bütün sorunlarimiz çözülmüş gibi bir algı oluştu benim demek istediğim şu an 2.sark gündemde olduğu için gündemin soğumasını beklemeden diğer sorunlarımizida dile getirip güçlü tutarak,benim sorunum onun sorunu demeden ayrismadan birlikte hareket etmek
RedBull001, 41 dk. önce

2. Şarkın herkes için kalkması hayal maalesef, dediğim gibi olsa olsa 2013te değişen sistemden dolayı öncesi mesleğe girenlere belki kalkar. Yine de destekliyorum memurun lehine olan her şeye varım ama bahsettiğim gibi bu etkinlikler falan hep 2. şark için yapılıyor, en büyük sorun bu gibi gösteriliyor. Seçim öncesi teşkilatın gönlünü almak için tek bir şey yapacaklarsa bunu seçer ve teşkilatın ana problemi çözülmüş gibi görürler. 3600 de bunu yaşadık.


Icardi55
Aday Memur
07 Eylül 2024 13:26

Bence polisin en büyük sorunu 2. Şark yok diyenler 2. Şark sorunu olmayanlar başınıza gelince gör


Ssimyaci
Aday Memur
07 Eylül 2024 13:28
Bu sene hngi yıla gelmişti ikinci sark

kayseri50
Aday Memur
07 Eylül 2024 13:28
2012
Ssimyaci, 17 dk. önce
Bu sene hngi yıla gelmişti ikinci sark

Icardi55
Aday Memur
07 Eylül 2024 13:29

2. Şark yüzünden boşananlar intihar edenler var aileler dağılıyor bundan daha büyük sorun mu var


Ssimyaci
Aday Memur
07 Eylül 2024 13:30
İnsallah 2 yıl atmaz 2025 te, gecen yıl 2 sene atmıştı

RedBull001
Aday Memur
07 Eylül 2024 13:40

İntihar edenlerin çoğu hatta 1-2si hariç hepsinin sorunu mobbing ve mesai sorunu. Bencillik yapmayın. Teşkilatın %90ı mobbing ve mesai sorunundan etkileniyor.

Icardi55, 16 dk. önce

2. Şark yüzünden boşananlar intihar edenler var aileler dağılıyor bundan daha büyük sorun mu var

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