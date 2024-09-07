Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


07 Eylül 2024 09:53
Polislik mi yyp mi? Tecrübeli arkadaşlardan bilgi almak istiyorum. 79 puanla yurt yönetim personeli

Polislik mi yyp mi? Tecrübeli arkadaşlardan bilgi almak istiyorum. 79 puanla yurt yönetim personeli gelme olasılığı varmı?

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