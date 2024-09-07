Maaş Karşılığı Ders Tamamlayamamak ve Muhtemel Norm Fazlalığı

Ağustos ayında mazeret atamasıyla küçük bir ilçeye atandım. Şehir merkezinden git-gel yapma düşüncesiyle göreve başladım. Mesafe toplamda gidiş dönüş 150 km. İlçede tek bir anadolu lisesi var. Ve branşımda zorunlu 4 saat ders var (+ 4 saat seçmeli ders var fakat idare tarafından seçilmedi) Pazartesi günü göreve başlayınca müdürüm bana ders saatini tamamlayamayacaklarını ve pansiyon müdür yardımcılığı yapabileceğimi söyledi. Fakat bu durumun şehir merkezinde oturdugum için bana mesai saatlerinden dolayı uyumadığını söyledim ve reddettim. Daha sonraki günlerde ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürü bana bu teklifi tekrar sundu ve onlara aynı cevabı verdim. O zaman maaş karşılığını başka ilçelerden görevlendirme bularak ders doldurmamı söylediler ve ben de araştırmaya başladım. Fakat ortada bir ihtiyaç olmadığından hali hazırda bir okul bulmuş değilim. Daha sonraki gün bu sefer beni tekrar ilçe milli eğitim müdürü çağırdı. Pansiyon teklifini kabul etmediğim için beni alandışı olarak ders doldurmaiçin iki farklı köye göndereceğini söyledi. Bu köyler benim okulumdan daha uzak oldugu için yolum daha çok uzuyor. Benim sorum şu:

1) İlçede alaniçi eksik yoksa maaş karşılığı ders tamamlama için beni istediğim dışımda alandışı görevlendirebilirler mi?

2) Ben kasım ayında norm fazlası olacak mıyım? Henüz bana bu konuyla ilgili yazılı tebliğ yapılmadı.