KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


07 Eylül 2024 10:52
Kpss Önlisans 2024 Bilgisayar Programcılığı(3249)

3249 bilgisayar programcılığı bilgisayar işletmeni 83-86 arası alım mümkün mü?


Produss
Daire Başkanı
07 Eylül 2024 12:53

O aralıkta alımlar olursa atanırsınız. Tekniker olarak atanmanızı tavsiye ederim maaşları daha iyidir. Bir de önceliğiniz kit kurumlar olsun

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