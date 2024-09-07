KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Eylül 2024 11:23
7284 vb. nitelik kodları

7284: MS Visual Studio .Net (ASP.NET,C#) platformunda web tabanlı yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olduğunu belgelemek.

Bu gibi nitelik kodlarını belgelendirirken ders içeriği ya da btk katılım sertifikaları yeterli olur mu ?

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