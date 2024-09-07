Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Eylül 2024 11:25
EŞ DURUMU tayını 2D den 2 C ye

Eşim 2 C de. Ben 2 D deyim ve aynı branştayız. 2 D den 2 C ye es durumu tayını vereceğim . Bir sıkıntı olur mu ?

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