Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Eylül 2024 13:21
Engelli Öğretmen Yasal Hakları Neler

Engelli öğretmenlerin ders programı hazırlanması öncelikli olarak isteği doğrultusunda hazırlanır, nöbet tutmama hakkı var bunun dışında ekleyebileceğiniz durumlar var mı? Ders saati ya da zümre başkanlığı, sınıf rehberliği gibi görevlerle ilgili detay bilgi var mı? Bu konulara açıklama olabilecek yönetmelik var mı?

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