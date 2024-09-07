Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Eylül 2024 13:26
güvenlik görevlisi sağlık yönetmeliği hakkında soru

Arkadaşlar kalbimden doğustan asd ameliyatı oldum.Herhangi bir sağlık engeli teşkil ediyor mu bilmiyorum özel güvenlik olmak için.Özel güvenlik sağık şartları mevzuatında kardiyoloji ilgili bir şey yok bilgisi olan varsa aydınlatırsa sevinirim

Herhangi bir sağlık engeli teşkil ediyor mu?

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