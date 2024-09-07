güvenlik görevlisi sağlık yönetmeliği hakkında soru

Arkadaşlar kalbimden doğustan asd ameliyatı oldum.Herhangi bir sağlık engeli teşkil ediyor mu bilmiyorum özel güvenlik olmak için.Özel güvenlik sağık şartları mevzuatında kardiyoloji ilgili bir şey yok bilgisi olan varsa aydınlatırsa sevinirim

Herhangi bir sağlık engeli teşkil ediyor mu?