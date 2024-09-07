Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Eylül 2024 14:04
18 altı tanik olabilir mi?

merhaba, isim değiştirme davasi açtım duruşma günüm verildi hatta. Tanık olarak reşit bir arkadaşımı ve 16 yaşindaki kardeşimi yazdim, okuduğuma gore tanık için yaş gereksinimi yokmuş ama bi sormak istedim. 18 altı kardeşim bu davada bana sıkıntı yaratır mı? yaratırsa nasil değiştirebilirim taniği.

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