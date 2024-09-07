5. sınıf kura, ingilizce sınavı

Bilgi sahibi idareci ve öğretmenlerimiz cevap verirse sevinirim. Oğlum 5. sınıfa geçti. Okul kayıt aşamasında seçme sınıf için İngilizce sınavı yapılarak İngilizce ağırlıklı sınıf oluşturulacağını söyledi.Oğlum sınava girdi 140 kişide 15. oldu. Toplam 2 sınıfta 56 kişi olacaktı. Kazandı fakat okul müdürü sınavı kazanan 46 öğrenciyi sistemin otomatik ingilizce sınıfına yerleştirdiğini söyledi, oğlumu rastgele bir sınıfa atmış sözde seçme sınıfa giremedi. ben burada art niyetli olunduğunu düşünüyorum. hakkıyla kazanan oğlum sınıf tekrarı çocukların olduğu aynı sınıfa denk geldi. burada neler yapılabilir

Bilgi sahibi idareci ve öğretmenlerimiz cevap verirse sevinirim. Oğlum 5. sınıfa geçti. Okul kayıt aşamasında seçme sınıf için İngilizce sınavı yapılarak İngilizce ağırlıklı sınıf oluşturulacağını söyledi.Oğlum sınava girdi 140 kişide 15. oldu. Toplam 2 sınıfta 56 kişi olacaktı. Kazandı fakat okul müdürü sınavı kazanan 46 öğrenciyi sistemin otomatik ingilizce sınıfına yerleştirdiğini söyledi, oğlumu rastgele bir sınıfa atmış sözde seçme sınıfa giremedi. ben burada art niyetli olunduğunu düşünüyorum. hakkıyla kazanan oğlum sınıf tekrarı çocukların olduğu aynı sınıfa denk geldi. burada neler yapılabilir