Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Eylül 2024 15:01
Arkadaşlar çalıştığım okuldaki mudur sürekli baskı yapıyor seni burda veliler istemiyor diyor

Moralim çok bozuk


bahçesaray
Memur
07 Eylül 2024 15:23
yalan atıyor

ercanizma
Memur
07 Eylül 2024 16:23

Sen de velileri isteme

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Eğitim -öğretime hazırlık ödeneğiNorm fazlası resen atamaNorm Fazlası İl İçi TayinÇift nöbet tutmadığı için soruşturma geçiren var mı?İl EmriÖğretmen eksikliğinde ne yapılır?Nasıl gidiyor maarif modeli eğitimleri?TYP kalktı. Okulların temizliği nasıl yapılacak?Alan DeğişikliğiÜcretli öğretmenlik hakkında

Sözlük

şu an çalan şarkı 4 İdeal bir eş ya da eş adayı nasıl olmali 8 o da bişey mi 2 Bu hayatta en çok mutlu olduğunuz an 2 nasılsın sorusuna alternatif cevaplar 7 cırcır böcekleri itler ve biz 2 hayırlı cumalar 1 izmir küçük park bornova 1 oran açık hava sahnesi 1 negatif enerji 1

Son Haberler

İstanbul'a yaklaşık 900 bin kişiye kanser taraması yapıldıKocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıMuğla, İzmir ve Antalya'da orman yangını: Alevler hızla yayıldıBakan Uraloğlu: Akıllı Ulaşım Sistemlerini yaygınlaştırıyoruzErdoğan'dan kılıçlı yemin açıklaması: Bu kılıçları kime çekiyorsun?

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?