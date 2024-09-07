KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


07 Eylül 2024 15:37
Ess elenme sebepleri nelerdir?

pomem ess sınavı elenme sebepleri nelerdir ? takipsizlik kararı olan bir kişi essden elenir mi ?


zaMqi
Memur
07 Eylül 2024 18:56

Belli bir sebebi yok. Ancak genel sebep arşiv araştırmasında olumsuz sonuca neden olacak suça ve suçlara karışmış olanlar genelde eleniyor. Takipsizlik kararını neyden aldığına bağlı. Eğer terör örgütü bağlantısı sebebi ile olan bir davadan veya yüz kızartıcı bir suçtan takipsizlik aldıysan sorun yaşama ihtimalin var ESS'de.

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