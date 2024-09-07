KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


07 Eylül 2024 15:37
pomem ess bilgi

pomem ess sınavı elenme sebepleri nelerdir ? takipsizlik kararı olan bir kişi essden elenir mi ?

Çok Yazılan Konular

Menisküs ameliyatı ve Pomem başvurusuVaris ameliyatı ve Pomem başvurusuPaem 7. dönem dış kaynak

Sözlük

sıkılmak 2 ay ışığında 2 güne bir şiir bırak 2 Parlatmak 2 sabit fikirli 3 böyle giyinirsen başına her şey gelir 3 Kendi güzel huyu kötü olanlar hakkında yorumlar 3 ırkçılık 3 sözlükte sohbet edebilmek 3 birinin kızı oldu demek 1

Son Haberler

İstanbul'a yaklaşık 900 bin kişiye kanser taraması yapıldıKocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıMuğla, İzmir ve Antalya'da orman yangını: Alevler hızla yayıldıBakan Uraloğlu: Akıllı Ulaşım Sistemlerini yaygınlaştırıyoruzErdoğan'dan kılıçlı yemin açıklaması: Bu kılıçları kime çekiyorsun?

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?