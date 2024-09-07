Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


07 Eylül 2024 16:09
5 Aralık 2025 Dünya Mühendisler Günü
Kamuda çalışan Teknik Personel memurlar olarak, sesimizi duyuracağımız bir etkinlik düzenlemeliyiz

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YHS'den GİH'e nasıl geçilir?

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