Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Eylül 2024 16:31
Orjinal 12-36 sisteminde çalışmak

bu konuda bir dedikodu vardı tayin döneminden sonra dönülecek demişti bakan yine mi yalan oldu.


Kırmızı Hap
Memur
07 Eylül 2024 16:42

Şundan sonra bundan sonra gibi açıklamalar ciddiye alınmamalıdır. Çünkü ne kadar sonra olduğunu söylemiyor. Hemen sonra mı, 3 sene sonra mı, belli değil. Ciddiye alınması gereken açıklamalar şu gün, şu tarihte şeklinde olan açıklamalardır.


neşeli murat
Aday Memur
07 Eylül 2024 18:26
çok iyi olurdu

Brse
Aday Memur
07 Eylül 2024 22:58

7 Eylül den sonra dönülecek dendi. Yeni mezunlar geliyormuş

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