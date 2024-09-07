KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


07 Eylül 2024 16:38
Aylıktan kesme ve Kademe durdurma cezası Hk
Merhaba arkadaslar Aylıktan kesme veya kademe durdurma cezası almış olan memur kpss a grubundaki müfettiş, uzman, denetçi, kaymakamlık gibi kariyer mesleklerine atabilir mi ?

Çok Yazılan Konular

T.C. Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu ile Meslek Memuru AlımıHakimlik çalışma arkadaşıDış işleri bakanlığı açık torpil!

Sözlük

Ailece oturulan akşam sofralari 6 Müneccimbaşı Ahmed Dede 1 merkez bankası 1 şeytana uymak 2 Tengri 3 şu an çalan şarkı 4 24 saat sitede online olmak 4 güne bir şiir bırak 2 O da seviyor 1 genel iletilerin durgun olması 5

Son Haberler

'Dünya maalesef çok korkunç bir karanlığa doğru gidiyor'Bakan Tunç'tan Engin Polat'ın tahliyesiyle ilgili açıklama'Karadeniz'deki doğal gaz üretimimiz 6 milyon metreküpü geçti'Tarım işçilerini taşıyan pikap devrildi: 1 ölü, 8'i ağır 22 yaralıErdoğan: Bu kılıçları kime çekiyorsun?

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?