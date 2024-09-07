2025 banka promosyonu !!!

hayırdır sana mı soracağım açacağım başlığı beğenmezsen cevap vermezsin. önce insan ol. şu üsluba bak. belki de karşında meslek büyüğün var. neden mal diyorsun. özelini aç numaramı yazacağım.

hayırdır sana mı soracağım açacağım başlığı beğenmezsen cevap vermezsin. önce insan ol. şu üsluba bak. belki de karşında meslek büyüğün var. neden mal diyorsun. özelini aç numaramı yazacağım.