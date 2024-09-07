Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Eylül 2024 16:47
2025 banka promosyonu !!!
arkadaşlar zaman yaklaşıyor. Promosyon parası tahminlerini alalım. 3 maaş bile verseler yaklaşık 150 bin- 180 bin arasında ödeme yapılır. enazından bir sıkıntımızı gideririz.

ozerrrr
Şube Müdürü
07 Eylül 2024 16:49
ancak bu hesaplama bugünün maaşlarına göredir

parades06
Aday Memur
07 Eylül 2024 16:51
seneye temmuz maaşların 70 bin olduğunu varsayarsak 150 170 bin arası yatar promosyon

Mertmer
Aday Memur
07 Eylül 2024 17:11

Ne zaman promosyon yenileniyor


makaramasu
Aday Memur
07 Eylül 2024 17:18

2025 Kasım'da yenilecek promosyon daha şimdiden derdinemi düştünüz ne mal adamlar siniz ya siz polis falan değilsinizdir troller sizi boş boş konuşan mallarsiniz polis adam daha 1 seneden fazla olan bir konu için şimdiden burada yazmaz boş beleş troller sizi


LİONKİNGHERE
Aday Memur
07 Eylül 2024 17:21
haram beyler harammm

karabatak28
Aday Memur
07 Eylül 2024 18:40
belki polistir adam malesef böyle arkadaşlar mevcut
makaramasu, 2 saat önce

2025 Kasım'da yenilecek promosyon daha şimdiden derdinemi düştünüz ne mal adamlar siniz ya siz polis falan değilsinizdir troller sizi boş boş konuşan mallarsiniz polis adam daha 1 seneden fazla olan bir konu için şimdiden burada yazmaz boş beleş troller sizi


ozerrrr
Şube Müdürü
07 Eylül 2024 18:54
hayırdır sana mı soracağım açacağım başlığı beğenmezsen cevap vermezsin. önce insan ol. şu üsluba bak. belki de karşında meslek büyüğün var. neden mal diyorsun. özelini aç numaramı yazacağım.
makaramasu, 2 saat önce

2025 Kasım'da yenilecek promosyon daha şimdiden derdinemi düştünüz ne mal adamlar siniz ya siz polis falan değilsinizdir troller sizi boş boş konuşan mallarsiniz polis adam daha 1 seneden fazla olan bir konu için şimdiden burada yazmaz boş beleş troller sizi

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