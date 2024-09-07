KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


07 Eylül 2024 17:00
Hagb

Sözleşmeli er likten tek taraflı fesh ettim.1 yıl hükümden sonra hagb verildi.2028 de bitiyor.pomem kazansam sıkıntı çıkarmı? Benimgibi durumda olup kazanan varmı?


zaMqi
Memur
07 Eylül 2024 18:53

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği madde 8/g-1'e göre:

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

yani bu neticeyle okula alındığın zaman bir sene sorunsuz okursun belki ancak ESS'den elenme ihtimalin oldukça yüksek. Nitekimde 1 yıl ve üzeri ceza ile HAGB alıp okuldan ilişiği kesildikten sonra geri dönebileni ben henüz tanımadım.

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