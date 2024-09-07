Pomem müracaatı aşamasında hagb kararı

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği madde 8/g-1'e göre:

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

yani bu neticeyle okula alındığın zaman bir sene sorunsuz okursun belki ancak ESS'den elenme ihtimalin oldukça yüksek. Nitekimde 1 yıl ve üzeri ceza ile HAGB alıp okuldan ilişiği kesildikten sonra geri dönebileni ben henüz tanımadım.