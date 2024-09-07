Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Eylül 2024 17:02
Hagb atanmama engelmidir?

Sözleşmeli erliği tek taraflı fesh ettim. 1yıl hükümden sonra 5 yıl hagb aldım. 2028de bitiyor denetimim.memurluğu kazansam sıkıntı olurmu veya bu durumu yaşayıp kazanan oldumu

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