İl içi resen görevlendirme

İlden yazı geldiyse yapacak birşey yok hocam. şu anki idarenize bilgi verip resmi yazı olup olmadığını sorun. ama karar verilmişse bu hafta olmasa da haftaya mutlaka başlatırlar. resen görevlendirmede tamamen hukuksuz ve adam kayırmacı bir sistem var. eşin subaysa iyi okulda kalıyorsun, garibansan beldelere veya berbat liselere görevlendiriliyorsun. bazıları itiraz ediyor yerini değiştiriyorlar. ne yaptıkları belli değil. ne bir başvuru alınıyor ne puan sıralamasına bakılıyor. rezalet diz boyu

İlden yazı geldiyse yapacak birşey yok hocam. şu anki idarenize bilgi verip resmi yazı olup olmadığını sorun. ama karar verilmişse bu hafta olmasa da haftaya mutlaka başlatırlar. resen görevlendirmede tamamen hukuksuz ve adam kayırmacı bir sistem var. eşin subaysa iyi okulda kalıyorsun, garibansan beldelere veya berbat liselere görevlendiriliyorsun. bazıları itiraz ediyor yerini değiştiriyorlar. ne yaptıkları belli değil. ne bir başvuru alınıyor ne puan sıralamasına bakılıyor. rezalet diz boyu