Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Eylül 2024 17:03
İl içi resen görevlendirme

Arkadaşlar 280 puanla okulumda hizmet puanı en düşük olan benim maaş karşılığını dolduramıyordum. 12 saat dyk da kursa giriyordum. İlçe mem bana bugün bir mesajla 28 saat şu okulda görevlendirildiniz adı geçen okula pazartesi başvurarak işlemleri başların diyor. Bıgün ctesi eski okulum program yapmış yeni okula kısa mesajla görevlendiriliyorum. Birincisi resmi yazı gerekmiyormu. İkincisi ptesi hemen gitmem gerekiyormu eski okulumdan ne zaman ayrılmam gerekir. Üçüncüsü bu karara itiraz edebilirmiyim.tşk


windows7
Şube Müdürü
07 Eylül 2024 18:42
İlden yazı geldiyse yapacak birşey yok hocam. şu anki idarenize bilgi verip resmi yazı olup olmadığını sorun. ama karar verilmişse bu hafta olmasa da haftaya mutlaka başlatırlar. resen görevlendirmede tamamen hukuksuz ve adam kayırmacı bir sistem var. eşin subaysa iyi okulda kalıyorsun, garibansan beldelere veya berbat liselere görevlendiriliyorsun. bazıları itiraz ediyor yerini değiştiriyorlar. ne yaptıkları belli değil. ne bir başvuru alınıyor ne puan sıralamasına bakılıyor. rezalet diz boyu
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