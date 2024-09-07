Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Eylül 2024 17:34
İlkokullarda 3. Ve 4.siniflar

Hangi devre sabahçı mi öğlenci mi


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
07 Eylül 2024 17:40

sabahçı


Kuskusuz
Genel Müdür
07 Eylül 2024 17:46

Okuldan okula değişir. Bazen 3 ve 4 Lee sabahçı olur bazen zümreler bölünür yarısı sabahçı yarısı öğlenci olir


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
07 Eylül 2024 18:17

Örneğin ilçemizde tüm okullar sabah girip öğlen arası veriyor, öğleden sonra da 2-3 ders yapıyordu.

İki okul binası depreme dayanıksız çıkıp boşaltılınca birindeki ilk ve ortaokul ilçedeki lisenin bir bölümünü sabahçı ve öğlenci olarak kullanmaya başladı. Diğer binadaki ilkokul başka bir ilkokulla sabahçı öğrenci olarak devam ediyor, ortaokul ise başka bir lisede eski sistem devam ediyor.

Kısacası okul kapasiteleriyle ilgili bir durumdur.

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