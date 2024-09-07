Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


07 Eylül 2024 18:53
Jandarma Sağlık Raporu hakkında

Selamlar arkadaşlar. . Sözleşme yenilemek için detaylı sağlık taramasından geçiyoruz. Bende de guatr var. Geçip geçemeyeceğimi bilmiyorum. Guatr işimi herhangi bir şekilde aksatmıyor. Tanıdığınız birinde guatr olup mesleğe devam eden var mı merak ediyorum. Birde Guatr için alt üst sınır nedir bilen varsa yazabilir mi? Şimdiden teşekkür ederim

Çok Yazılan Konular

göz hastalıkları askerlikten hangi derecede muaf olurTankçı astsubay nasıl sınıf değişikliği yapabilirTSK kuvetleri tazminatına zamTSK personel maaşları Harcırah

Sözlük

sözlükte sohbet edebilmek 3 nasılsın sorusuna alternatif cevaplar 7 laiklik elden gidiyeah 1 Şuanki hislerinle kendi şiirini yaz 2 mutluluk 3 Kendi güzel huyu kötü olanlar hakkında yorumlar 3 şeytana uymak 2 korna 1 Parlatmak 2 sabahın 7'sinde bira içen adam 1

Son Haberler

'Dünya maalesef çok korkunç bir karanlığa doğru gidiyor'Bakan Tunç'tan Engin Polat'ın tahliyesiyle ilgili açıklama'Karadeniz'deki doğal gaz üretimimiz 6 milyon metreküpü geçti'Tarım işçilerini taşıyan pikap devrildi: 1 ölü, 8'i ağır 22 yaralıErdoğan: Bu kılıçları kime çekiyorsun?

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?