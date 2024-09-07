ÖSYM görev ücreti yatmadı

yanlış IBAN yazdığım için gorevimin parasını alamadım. ÖSYM ile iletişime geçmiyorum telefona bakan bir temsilci yok mail adresleri yok. Bu sorunu nasıl halledebilirim yardımci olur musunuz

yanlış IBAN yazdığım için gorevimin parasını alamadım. ÖSYM ile iletişime geçmiyorum telefona bakan bir temsilci yok mail adresleri yok. Bu sorunu nasıl halledebilirim yardımci olur musunuz