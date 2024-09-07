Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Eylül 2024 19:04
ÖSYM görev ücreti yatmadı
yanlış IBAN yazdığım için gorevimin parasını alamadım. ÖSYM ile iletişime geçmiyorum telefona bakan bir temsilci yok mail adresleri yok. Bu sorunu nasıl halledebilirim yardımci olur musunuz

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