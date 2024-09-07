Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Eylül 2024 20:39
Ögretmenevleri

Arkadaşlar ögretmenevlerinde çamasir makinesi kurutma makinesi falan oluyor mu? Bir muddet kalsam

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