Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Eylül 2024 21:14
Üniversite öğrencisiyken alınan bilişim teknolojileri dersi zabıt katipliği için bilgisayar sertifik

Halihazırda üniversite öğrencisiyim bilişim teknolojileri dersinden geçince istenilen bilgisayar sertifikası yerine geçer mi?

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