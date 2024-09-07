Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Eylül 2024 22:10
E-okul kaydet butonu

buton bayadır pasif durumda (öğrenci işlemleri için) ne zaman açılır acaba işler aksamadan

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