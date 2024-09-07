Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


07 Eylül 2024 22:54
Yedek subaylıkta eş yanında görev yapma

Merhaba, yedek subaylık çıkan eş zorunlu eğitimi tamamladıktan sonra kuraya tabi olmadan memur eşinin yanına görevlendirilmesi mümkün mü? Atama yönetmeliği madde 43 de mümkün görünüyor ama onlar direkt subay ve astsubaylar için yedek değil yani . Ben öyle anladım bilgisi olan var mı?

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