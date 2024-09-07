Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


07 Eylül 2024 23:21
754 milyon insan okuma yazma bilmiyor.

250 milyon çocuk temel okuryazarlık becerilerini edinemiyor

Salgın döneminde okuryazarlık seviyesi geriledi

Erkeklerin okuryazarlık oranı kadınlardan daha fazla

Dünya genelinde 754 milyon yetişkin okuma yazma bilmiyor.

Asya Afrika da daha fazla.

8 milyar nüfusumuz var.

Teknoloji çağında okur yazarlık artması gerekirken hala dünyada okuma yazma bilmeyen olması üzücüdür.

O kadar kitap var telefonlar elde ama insanlık şu sorunu sümerlerden bu yana aşamadı.

dünyada onca ağaç kesilmesine rağmen utanmalıyız.

akademiler üniversiteler okullar var.

basın yayın araçları internet ağları her yerdedir.

193 ülke deniliyor. unıcef ne yapıyor?

katledilen çocuklar varken insan nasıl okusun?

Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyim?

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