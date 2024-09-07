Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Eylül 2024 23:26
biyolog alımı
merhaba.biyoloji mezunu biri her sene biyolog olmak için kpssye girebilir mi.yoksa çift seneleri mi bekliyor.bilgisi olan yazabilirse çok sevinirim

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