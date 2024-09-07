biyolog alımı

merhaba.biyoloji mezunu biri her sene biyolog olmak için kpssye girebilir mi.yoksa çift seneleri mi bekliyor.bilgisi olan yazabilirse çok sevinirim

merhaba.biyoloji mezunu biri her sene biyolog olmak için kpssye girebilir mi.yoksa çift seneleri mi bekliyor.bilgisi olan yazabilirse çok sevinirim