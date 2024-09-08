Mesem sınıfi açma

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : "eskiyara"Pangaea
Çok Yazılan Konular
Engelli Öğretmen Yasal Hakları NelerYasal olarak "memurun yer değiştirmesi" ne demek?Eğitim -öğretime hazırlık ödeneğiNorm fazlası resen atamaKasım güncellemelerinde norm fazlalığından kurtulmakÖğretmen eksikliğinde ne yapılır?Arkadaşlar çalıştığım okuldaki mudur sürekli baskı yapıyor seni burda veliler istemiyor diyorÖSYM görev ücreti yatmadı Alan Değişikliğiİlçe zümre başkanlığı
Sözlük
Kış mevsimine uygun evde yetiştirilebilecek saksi çicekleri 5 parası ile istediğini yapabileceğini sanan insana tipi 9 tüm sigara çeşitlerine zam gelmesi 3 geceye nahif bir beddua bırak 6 Müneccimbaşı Ahmed Dede 1 sabit fikirli 3 İdeal bir eş ya da eş adayı nasıl olmali 8 normal 1 Her günün içinde herşeye rağmen var olan güzellikler 1 ırkçılık 2
Son Haberler
Pazartesi günü ilk dersi 'Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi'Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Ünlü'ye saldırıEk ders kitabı dayatması velilerin belini büküyorTartıştığı 2 kadına tabancayla ateş edip, kendini de vurdu: 2 ölü, 1 yaralıHac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için son tarih 16 Eylül
Editörün Seçimi
Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?