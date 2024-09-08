Mesem sınıfi açma

Mesemlerde norm kadro yönetmeliğine göre diğer okullar da olduğu gibi 9. sınıflarda en az 10 öğrenciyle 10. 11. 12 sınıflarda ise en az 8 öğrenciyle sınıf açılabilinir. sınıf açılmadan tek öğrenci meseme kayıt edilir. işletmede beceri eğitimi yönünden takip edilir. bir sonraki egitim dönemine kadar sınıf sayısına ulaşılmazsa egitim yılı başlamadan önce öğrenciler başka bir mesemde öğrenci sınıfı oluştaracak şekilde birleştirilir. Bazı mesemlerde 9 sınıflarda diğer alanlarla birleştirilerek sınıf açılmaktadır.

Mesemlerde norm kadro yönetmeliğine göre diğer okullar da olduğu gibi 9. sınıflarda en az 10 öğrenciyle 10. 11. 12 sınıflarda ise en az 8 öğrenciyle sınıf açılabilinir. sınıf açılmadan tek öğrenci meseme kayıt edilir. işletmede beceri eğitimi yönünden takip edilir. bir sonraki egitim dönemine kadar sınıf sayısına ulaşılmazsa egitim yılı başlamadan önce öğrenciler başka bir mesemde öğrenci sınıfı oluştaracak şekilde birleştirilir. Bazı mesemlerde 9 sınıflarda diğer alanlarla birleştirilerek sınıf açılmaktadır.