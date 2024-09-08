Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Eylül 2024 00:00
Mesem sınıfi açma

Mesem sınıfi en az kaç kişiye acilir

Mesem sınıfi tek bir kişi için açılabilir

İdare olur alarak bir kisi için mesem sınıfi açabilir mi


mmetinbulut
Aday Memur
08 Eylül 2024 00:33
Mesemlerde norm kadro yönetmeliğine göre diğer okullar da olduğu gibi 9. sınıflarda en az 10 öğrenciyle 10. 11. 12 sınıflarda ise en az 8 öğrenciyle sınıf açılabilinir. sınıf açılmadan tek öğrenci meseme kayıt edilir. işletmede beceri eğitimi yönünden takip edilir. bir sonraki egitim dönemine kadar sınıf sayısına ulaşılmazsa egitim yılı başlamadan önce öğrenciler başka bir mesemde öğrenci sınıfı oluştaracak şekilde birleştirilir. Bazı mesemlerde 9 sınıflarda diğer alanlarla birleştirilerek sınıf açılmaktadır.
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