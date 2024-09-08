Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


08 Eylül 2024 00:11
Orduevinde 17 Yaşından biri konaklayabilir mi?

17 Yaşında ki biri Ordu evinde 3 Gece Konaklayabilir mi? Yaptığı spordan dolayı Yarışı var; Kafile Listesi mevcut, Muvafakattane belgeside mevcut ayrıca Çipli tsk kartıda vardır.


Sailor060606
Aday Memur
08 Eylül 2024 00:43
Soruyu daha açık sormalısın. Personelin oğlu, kızı, erkek/kız kardeşi; evli,bekar vb kimsin ? Hak sahibi personel görevde mi, emekli mi ? Şehit mi, müstafi mi ?

Efe Akman
08 Eylül 2024 01:29

Personelin Oğlu - Görevde


Efe Akman
08 Eylül 2024 01:30

Asıl sormak istediğimi tek başına kalabilir mi herhangi bir ebeveyn gerekiyor mu


OKYANUSÇİCEĞİ
Memur
08 Eylül 2024 01:31

konaklar herhalde

Toplam 4 mesaj

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