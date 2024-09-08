Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


08 Eylül 2024 00:36
Sözleşmeli Personel Askerlik Erteleme Hk.

Merhaba arkadaşlar. 2023 yılında sözleşmeli personel olarak atandım. Askerlik tecilim 2026 yılında bitiyor. Askerlik erteleme formunu hizmetine ihtiyaç duyulan personel şeklinde doldurup göndersem askerliğim ertelenir mi?

Sözleşmeli personele askerlik erteleme oluyor mu ? Bilen cevaplarsa sevinirim teşekkürler.

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