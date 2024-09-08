KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


08 Eylül 2024 07:10
3292 - Mekatronik Önlisans / 2024 KPSS Önlisans

Evet arkadaşlar 2024 Kpss önlisans sonuçları 20 Eylülde açıklanıyor , puanlarımızı ve branş sıralamamızı burada paylaşarak bir wp grubu oluşturalım.


Mustafa Şafak
08 Eylül 2024 07:32
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