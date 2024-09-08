Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


08 Eylül 2024 07:57
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında İnşaat Mühendisi Olmak Hakkında

Merhaba, yakın zamanda atanma imkanım mevcut. Foruma birtakım sorularım olacaktı. Bilgi sahibi arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.

1) Öğle yemeği kurumlarda mevcut mu yoksa bireyler kendileri mi sağlıyor?

2) Harcırah günlük ne kadar veya neye göre değişmekte?

3)Aday memurluk kalkma süresi değişken mi?

4)Tayin süresini tamamladığında tayin almak kolay mı yoksa birkaç sene uğraştırır mı?

5)Derece ve kademeyi daha hızlı düşürebilmek için eğitim anlamında neler yapılabilir?

Teşekkürler, iyi forumlar...

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