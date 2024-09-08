Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Eylül 2024 08:02
sorumluluk sınavı
okulun ilk haftasında sorumluluk sınavı akşam mesai saatleri dışında olacak. görevli olanlara ek ders olarak mı hesaplanacak

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