sorumluluk sınavı

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : "eskiyara"Pangaea
Çok Yazılan Konular
Engelli Öğretmen Yasal Hakları NelerYasal olarak "memurun yer değiştirmesi" ne demek?Eğitim -öğretime hazırlık ödeneğiNorm fazlası resen atamaArkadaşlar çalıştığım okuldaki mudur sürekli baskı yapıyor seni burda veliler istemiyor diyorKasım güncellemelerinde norm fazlalığından kurtulmakÖğretmen eksikliğinde ne yapılır?Maaş Karşılığı Ders Tamamlayamamak ve Muhtemel Norm FazlalığıÖSYM görev ücreti yatmadı Dilekçe verdim ve dilekçem gözümün önünde yırtıldı.
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?