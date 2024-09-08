Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Eylül 2024 08:02
Ücretsiz izin ve lojman ücreti tahsili

s.a benim sorum lojmanda kalıyorum şuan ücretsiz izine ayrılmak istiyorum 4 ay felan maaş yatmadı için lojman otamatik maaştan çekiyor cekemeyince beni lojmandan çıkarırlar mı


highpol
Aday Memur
08 Eylül 2024 09:44
çıkarmazlar kardeşim, ücretsiz izinde maaş almazsın doğal olarak. kira bedelini elden her ay defterdarlığa ya da izin dönüşü toplu olarak yatırırsın.

Mazikalbimdeyaradir
Aday Memur
08 Eylül 2024 11:05

Lojman kirası kadar her ay hesabında para olsun ordan yine otomatik çeker merak etme


hasan1296134
08 Eylül 2024 11:59
teşekkürler
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